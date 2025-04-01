إعلام إسرائيلي: نتنياهو لم يحسم بعد هوية المرشح المقبل لرئاسة الشاباك

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن رئيس الوزراء لم يحسم بعد هوية المرشح المقبل لرئاسة الشاباك.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو ألغى تعيين شرفيط رئيسا للشاباك لأنه كتب مقالا ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر تعيين قائد سلاح البحرية السابق اللواء في الاحتياط إيلي شرفيط رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وسط أقاويل بتعرض نتنياهو لضغوط بسبب هذا القرار والذي تم إلغاؤه فيما بعد.