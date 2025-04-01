الرقابة تنفي تدخلها في نهاية مسلسل "لام شمسية"

نفى السينارست عبد الرحيم كمال، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تدخل الرقابة في وضع "اسلمي يا مصر" في نهاية مسلسل "لام شمسية".

وكتب عبد الرحيم كمال عبر حسابه قائلا: “سرت شائعة سخيفة بخصوص نهاية مسلسل لام شمسية أن الرقابة فرضت أغنية (اسلمي يا مصر)، وهو أمر عارٍ تماما من الصحة والنهاية وضعها صناع العمل ولا علاقة بالرقابة بذلك الأمر من قريب أو بعيد، لذا يجب تحري الدقة”.

لام شمسية من ﺇﺧﺮاﺝ كريم الشناوي، وﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نعوم بطولة أمينة خليل، أحمد صلاح السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل.

العمل تدور أحداثه عندما تكتشف مُعلمة أن عددًا من الأطفال يتعرضون للتحرش والتنمر في المدرسة، وتحاول بذل قصارى جهدها لمساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تظهر العديد من المشكلات التي تهدد استقرار عائلتها، وتبعث التوتر والقلق في حياتها.