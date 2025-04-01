إيرادات أفلام عيد الفطر 2025| الكوميديا تكسب.. "سيكو سيكو" في الصدارة و"بـ٧ ترواح" الأخير

تصدر فيلم “سيكو سيكو” المركز الأول بإيرادات أفلام عيد الفطر المبارك ٢٠٢٥ تجاوزت 2 مليون جنيه، بينما جاء فيلم "الصفا الثانوية بنات" في المركز الثاني، فيما احتل "فار بـ7 ترواح" المركز الأخير.

وقد عرضت عدد من أفلام عيد الفطر المبارك 2025 بدور العرض السينمائي وشهدت منافسة قوية بين الأفلام الجديدة المطروحة في دور العرض، وبلغ إجمالي الإيرادات 2 مليون و541 ألف جنيه، ومن الأفلام المطروحة "سيكو سيكو وفيلم الصفا الثانوية بنات، وفيلم نجوم الساحل، وفار بـ٧ ترواح.

فيلم سيكو سيكو احتل المركز الأول، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول شابين، يعمل أحدهما في شركة شحن، بينما الآخر لاعب محترف في ألعاب الفيديو، لكنهما يجدان نفسيهما في ورطة كبيرة تأخذهما إلى أحداث غير متوقعة مليئة بالمغامرات.

والفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة.

وجاء فيلم "الصفا الثانوية بنات" في المركز الثاني ليحقق إيرادات بلغت 287 ألف جنيه، ليحتل المرتبة الثانية في شباك التذاكر.

بينما حصل "نجوم الساحل" على المركز الثالث وحقق إيرادات 211 ألف جنيه، ويشارك في بطولته أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، ليلى عز العرب، مالك عماد، تميمة حافظ، مغني الراب فليكس، ومن تأليف محمد جلال وكريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد.

أما المركز الأخير فكان لفيلم "فار بـ 7 ترواح" وحقق إيرادات ضعيفة بلغت 34 ألف جنيه فقط، ليحتل المركز الأخير في منافسة عيد الفطر وخلال دور العرض السينمائية.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي وهو من بطولة أحمد فتحي، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفي، محمد رضوان، علاء مرسي، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسني، محمود حافظ، محمد الصاوي، طاهر أبو ليلة، مصطفى عنبة، دنيا جمعة، وهو من قصة محمد فتحي، وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي.