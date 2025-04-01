كواليس إصابة طفل سقط من أعلى سلم عقار بالوراق

تجري جهات التحقيق في الجيزة، التحقيقات حول إصابة طفل سقط من أعلى الدرج في الطابق الثالث بعقار بمنطقة الوراق، واستعلمت عن الحلة الصحية له إذ تبين إصابته بكسور وجروح وسحجات جراء السقوط، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

إصابة طفل سقط من أعلى الدرج

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط طفل من علو بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو طفل سقط من أعلى السلم من الطابق الثالث إلى الطابق الثاني؛ ما تسبب في إصابته، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.