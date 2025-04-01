وزير الخارجية الصيني: رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية يضر بالأسواق العالمية

أكد وانج يي، وزير الخارجية الصيني، أن رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية يضر بالأسواق العالمية والنظام التجاري وبسمعة واشنطن، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، أنه لا يمكن لواشنطن تحقيق مبدأ أمريكا أولا من خلال الترهيب.

كما تابع وزير الخارجية الصيني، أن واشنطن تلجأ إلى الابتزازات والإنذارات.