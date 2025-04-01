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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الصيني: رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية يضر بالأسواق العالمية

الصين
الصين
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أكد وانج يي، وزير الخارجية الصيني، أن رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية يضر بالأسواق العالمية والنظام التجاري وبسمعة واشنطن، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
وأضاف وزير الخارجية الصيني، أنه لا يمكن لواشنطن تحقيق مبدأ أمريكا أولا من خلال الترهيب.
كما تابع وزير الخارجية الصيني، أن واشنطن تلجأ إلى الابتزازات والإنذارات.

الخارجية الصيني أسواق الأسواق العالمية الجمركية