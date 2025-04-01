كنائس دمنهور تقيم صلوات اليوم الثالث لرحيل الأنبا باخوميوس

تصلي اليوم كنيسة القديس مارمرقس الرسول بدمنهور ودير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، صلوات اليوم الثالث لرحيل شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا باخوميوس، الذي وافته المنية بعد سنوات طويلة من الخدمة الرعوية المخلصة.

بدأت الصلوات في كنيسة القديس مارمرقس بدمنهور بحضور عدد كبير من الأساقفة والكهنة والشعب القبطي، الذين اجتمعوا ليتضرعوا إلى الله من أجل راحة نفس الراحل الأنبا باخوميوس، الذي قدم خدمة عظيمة للكنيسة في مختلف المجالات الروحية والتعليمية.

تعد هذه المناسبة فرصة لتذكر عطاء الأنبا باخوميوس الكبير في رعاية أبناء الكنيسة، حيث كان له دور بارز في نشر تعاليم الكنيسة الأرثوذكسية، وتطوير العمل الرعوي في العديد من المناطق.

وفي دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، شهد الحضور أيضًا صلوات الثالث، حيث تم تذكر فضائل الراحل، الذي كان يمثل نموذجًا للراعي الصالح في حياته الروحية. وقد أكدت الصلوات على مكانته الكبيرة في قلوب المؤمنين، الذين اعتبروا فقدانه خسارة كبيرة للكنيسة.

يتذكر أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا باخوميوس بما قدمه من خدمات جليلة للكنيسة والشعب، ويستمرون في صلواتهم من أجل راحته الأبدية، مستشعرين أن فقدانه لا ينسى.