سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة في ثاني أيام العيد وسط تعزيزات أمنية مشددة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، اليوم، سيولة مرورية ملحوظة في ثاني أيام عيد الفطر، في ظل انخفاض معدلات الحركة بالمقارنة بالأيام العادية، مع انتشار أمني مكثف لضبط الحالة المرورية وتأمين احتفالات المواطنين.

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

ورصدت الإدارة العامة للمرور انتظام الحركة على الطرق الرئيسية والكباري، خاصة في المناطق الحيوية.

وشهدت الميادين العامة والمناطق الترفيهية تكثيفًا أمنيًا ملحوظًا، حيث انتشرت الدوريات الأمنية وخدمات المرور لضمان سهولة الحركة ومنع أي تجاوزات مرورية قد تعكر صفو الاحتفالات، كما تم الدفع بسيارات النجدة والإسعاف بالقرب من الأماكن التي تشهد إقبالًا من المواطنين.

وفي إطار جهود التأمين، تم تكثيف التواجد الأمني بمحيط المولات التجارية والحدائق العامة، التي تشهد توافدًا ملحوظًا من المواطنين خلال ساعات النهار، خاصة في مناطق مثل حديقة الأزهر، ومحيط كوبري قصر النيل.

وشهدت الطرق السريعة كذلك سيولة مرورية واضحة، حيث كثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها لرصد أي مخالفات، خاصة على الطرق المؤدية إلى المحافظات الساحلية، مع نشر الأكمنة المرورية لضبط أي تجاوزات أو مخالفات تؤثر على سلامة المسافرين.

وفي السياق ذاته، شددت الأجهزة الأمنية على ضرورة التزام المواطنين بالإرشادات المرورية لتجنب أي ازدحام، مشيرة إلى استمرار خطط التأمين حتى نهاية إجازة العيد، مع جاهزية فرق الطوارئ للتدخل السريع في حال وقوع أي حوادث أو أعطال تؤثر على حركة السير.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعتها الدقيقة للحالة المرورية والأمنية في مختلف أنحاء القاهرة والجيزة، لضمان استمرار الانسيابية وحفظ الأمن خلال احتفالات العيد، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الفورية لأي مستجدات قد تطرأ على مدار اليوم.