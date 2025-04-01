أيام البرد تعود.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار واضطراب بالملاحة خلال الأيام المقبلة

بعد أن شهدت درجات الحرارة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية وصلت إلى 36 درجة حتى ظن المصريون أننا ودعنا أيام البرد وأيام الشتاء، إلى أن فوجئوا بعودة درجات الحرارة للانخفاض الملحوظ في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وهو ما أكدته تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بنشر توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة على جميع أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: تنشط الرياح على بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة، وتؤدي إلي انخفاض في الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد.

وتوقعت الهيئة، اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من (60:40 كم/س) وارتفاع الأمواج من (3:2 متر).

كما توقعت الأرصاد أن يكون هناك نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.