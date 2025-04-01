مفاجأة خطيرة.. رسميًا.. 99% من المصريين يعتمدون على فيسبوك كمصدر للمعلومات

الثلاثاء 01/أبريل/2025 - 09:29 ص

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاع رأي قامت شركة إبسوس بإجرائه، بهدف تسليط الضوء على عادات المستخدمين وتفضيلاتهم عند البحث عن معلومات حول العلامات التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على حجم عينة بلغ 1020 مواطنًا بالغًا.

وفجر المركز مفاجأة من العيار الثقيل خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن 99% من المصريين بالعينة - الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات حول العلامات التجارية –أنهم يعتمدون على الفيس بوك كمصدر للحصول على معلومات عن تلك العلامات، يليه بفارق كبير اليوتيوب (56٪؜)، ثم الإنستجرام (53%).

تابع: تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورًا محوريًّا في تشكيل قرارات المستهلكين وتوجهاتهم نحو العلامات التجارية. مع تنوع المحتوى وسهولة الوصول إليه، أصبحت هذه المنصات وسيلة رئيسة لاكتشاف المنتجات والخدمات.