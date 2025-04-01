أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025

الثلاثاء 01/أبريل/2025 - 09:42 ص

تواصل أسعار المحروقات حالة الاستقرار، والتي تشهدها خلال الأشهر الستة الماضية، حيث لم يتم إقرار أي زيادات منذ الاجتماع الأخير للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في أكتوبر 2024.

وفيما يلي أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود اليوم الثلاثاء، 1 أبريل 2025، الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وجاءت على النحو التالي:

بنزين 80 أوكتين: 13.75 جنيه للتر

بنزين 92 أوكتين: 15.25 جنيه للتر

بنزين 95 أوكتين: 17.00 جنيه للتر

السولار: 13.50 جنيه للتر

الكيروسين: 13.50 جنيه للتر

طن المازوت للصناعات: 9500 جنيه

أسعار أسطوانات الغاز اليوم في مصر

أسطوانة البوتاجاز 25 كجم: 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم: 150 جنيهًا.