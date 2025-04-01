اختل توازنه.. كواليس سقوط طفل من أعلى سلم أثناء اللهو بالوراق

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة تفاصيل واقعة إصابة طفل إثر سقوطه من أعلي سلم بمنطقة الوراق، حيث تبين أن المصاب اختل توازنه أثناء اللهو وسقط من أعلى السلم من الطابق الثالث إلى الطابق الثاني مما تسبب في إصابته.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط طفل من علو بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو طفل سقط من أعلى السلم من الطابق الثالث إلى الطابق الثاني؛ ما تسبب في إصابته، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.