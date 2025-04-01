ads
الثلاثاء 01 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اختل توازنه.. كواليس سقوط طفل من أعلى سلم أثناء اللهو بالوراق

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة تفاصيل واقعة إصابة طفل إثر سقوطه من أعلي سلم بمنطقة الوراق، حيث تبين أن المصاب اختل توازنه أثناء اللهو وسقط من أعلى السلم من الطابق الثالث إلى الطابق الثاني مما تسبب في إصابته.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط طفل من علو بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو طفل سقط من أعلى السلم من الطابق الثالث إلى الطابق الثاني؛ ما تسبب في إصابته، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن بالجيزة أجهزة الأمن أثناء اللهو الطابق الثالث الطابق الثاني امن الجيزة سقوط طفل لهو طفل مديرية امن الجيزة منطقة الوراق