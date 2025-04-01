اعرف مواعيد عودة العمل بالبنوك المصرية

الثلاثاء 01/أبريل/2025 - 09:30 ص

تستأنف البنوك العاملة بالسوق المصرية العمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 3 أبريل 2025.

وبمناسبة عيد الفطر المبارك، أعلن البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025.

وقال البنك المركزي في بيانه، أما إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025، هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة المشار إليها أعلاه حتى يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025، على أن يستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2025.