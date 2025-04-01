أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025

ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 1 أبريل 2025، الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5046 جنيهًا للبيع، 5023 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4415 جنيهًا للبيع، 4395 جنيهًا للشراء.

جاء سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3784 جنيهًا للبيع، 3767 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2943 جنيهًا للبيع، 2930 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب 35320 ألف جنيه للبيع، 35160 ألف جنيه للشراء.

جاء سعر الأونصة 156939 جنيهًا للبيع، 156228 جنيهًا للشراء.