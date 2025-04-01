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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الغموض يغلف أسباب تراجع نتنياهو عن تعيين شارفيت رئيسا للشاباك

إيلي شارفيت
إيلي شارفيت
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، الرجوع عن قراره تسمية قائد البحرية الأسبق نائب الأدميرال إيلي شارفيت رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

 

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "رئيس الوزراء شكر نائب الأميرال شارفيت على استجابته لنداء الواجب لكنه أبلغه أنه بعد المزيد من التفكير ينوي النظر في مرشحين آخرين".

 

والإثنين، قال نتنياهو،، إنه لم يتم اطلاعه على كافة التفاصيل المرتبطة بإيلي شارفيت الذي عينه رئيسا لجهاز الأمن العام "الشاباك".

 

وأضاف: "من بين هذه التفاصيل مشاركة شارفيت في مظاهرات مناهضة لخطة التعديلات القضائية".

 

يأتي هذا بعد موجة انتقادات من حكومة نتنياهو على اختيار شارفيت.

 