سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025

استقرت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 1 أبريل 2025، ثاني أيام عيد الفطر المبارك وذلك على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار الدولار في البنوك:

البنك المركزي المصري:

سجل سعر الدولار نحو 50.51 جنيه للشراء، مقابل 50.65 جنيه للبيع.

وفي بنوك (القاهرة، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي (CIB)، الإسكندرية، وقناة السويس، والتعمير والإسكان، أبو ظبي الأول، والعربي الإفريقي الدولي، والمصري لتنمية الصادرات، وبنك قناة السويس، والإمارات دبي الوطني، وكريدي أجريكول، وفيصل الإسلامي):

سجل سعر الدولار نحو 50.52 جنيه للشراء، مقابل 50.62 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي التجاري:

بلغ سعر الدولار نحو 50.55 جنيه للشراء، مقابل 50.65 جنيه للبيع.