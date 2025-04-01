بسبب التنقيب على الآثار.. تفاصيل العثور على جثة عامل داخل مقبرة أسمنتية بمنزل بالهرم

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة عامل داخل مقبرة أسمنتية بمنزل بالهرم، وصرحت بدفن الجثة بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب الوفاة؛ إذ تبين أنه بسبب الاختناق الناتج من انهيار الحفرة التي كان بها.

وأمرت بحبس اثنين من أصدقاء المجني عليه كانا بصحبته وقت الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

جريمة آثار

وكشفت التحقيقات أن الشخص المتوفي يدعى "فوزي.م" 40 سنة، وأنه كان يقوم بالحفر مع عاملين للبحث عن آثار تحت منزله، لكن الحفرة العميقة انهارت عليه ما أدى إلى وفاته.

وخشية من انكشاف الأمر، قام العاملان "ياسر.ح" 36 سنة و"مصطفى.ع" 26 سنة بدفنه داخل الحفرة، ثم استخدما الأسمنت والسيراميك لتغطية الحفرة وإخفاء الجريمة.

جثة داخل مقبرة أسمنتية

وفي التفاصيل، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغاً باختفاء عامل في ظروف غامضة بدائرة القسم، وتتبع خط سيره وتفريغ الكاميرات تبين أن آخر مكان تواجد به هو شقته وبتفتيشها عثر على جثته بداخل مقبرة أسمنتية أعلاها سيراميك، وجري ضبط اثنين من أصدقائه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.