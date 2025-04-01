عشيقة إيلون ماسك تثير عاصفة جدل بسبب نشر الفضائح على "إكس"

الثلاثاء 01/أبريل/2025 - 08:43 ص

اشتعلت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بمتابعة فضائح من العيار الثقيل اندلعت بين الملياردير الأميركي إيلون ماسك، وعشيقته السابقة آشلي سانت كلير.

حيث بدأت المشاجرة على منصة "إكس" عبر فيديو نشرته المؤثرة الشابة "أشلي" كشفت من خلاله أنها أنجبت قبل أشهر قليلة من ماسك طفلًا بعد علاقة جمعتهما خلف الكواليس، إذ ظهرت آشلي في المقطع المصور تبيع سيارة تسلا كان أهداها إياها ماسك قبل انفصالهما.

كما بررت الشابة البالغة من العمر 26 عاما، هذا التصرف بالسعي إلى تأمين مصروف ورعاية طفلها بعدما أوقف ماسك (53 عاما) إعانتها الشهرية.

ليرد مالك شركتي سبايس إكس وتسلا في الحال، عبر تغريدة على حسابه في "إكس" مساء أمس الاثنين، نافيا ادعاءات سانت كلير. وكتب قائلًا: "على الرغم من عدم تأكده من أن الطفل ابنه، إلا أنه دفع لها نفقته".