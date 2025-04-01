ads
الثلاثاء 01 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

عشيقة إيلون ماسك تثير عاصفة جدل بسبب نشر الفضائح على "إكس"

ماسك وعشيقته السابقة
ماسك وعشيقته السابقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اشتعلت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بمتابعة فضائح من العيار الثقيل اندلعت بين الملياردير الأميركي إيلون ماسك، وعشيقته السابقة آشلي سانت كلير.

حيث بدأت المشاجرة على منصة "إكس" عبر فيديو نشرته المؤثرة الشابة "أشلي" كشفت من خلاله أنها أنجبت قبل أشهر قليلة من ماسك طفلًا بعد علاقة جمعتهما خلف الكواليس، إذ ظهرت آشلي في المقطع المصور تبيع سيارة تسلا كان أهداها إياها ماسك قبل انفصالهما.

كما بررت الشابة البالغة من العمر 26 عاما، هذا التصرف بالسعي إلى تأمين مصروف ورعاية طفلها بعدما أوقف ماسك (53 عاما) إعانتها الشهرية.

ليرد مالك شركتي سبايس إكس وتسلا في الحال، عبر تغريدة على حسابه في "إكس" مساء أمس الاثنين، نافيا ادعاءات سانت كلير. وكتب قائلًا: "على الرغم من عدم تأكده من أن الطفل ابنه، إلا أنه دفع لها نفقته".

 