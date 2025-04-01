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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل مصرع شاب دهسته دراجة نارية بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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تجري جهات التحقيق في الجيزة، تحقيقاتها حول مصرع شاب صدمته دراجة نارية بمنطقة فيصل، صرحت بدفن جثة الشاب عقب مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته إذ تبين أنه بسبب نزيف في المخ جراء الاصطدام، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لمعرفة ملابسات الواقعة وهوية والجاني. وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

مصرع شاب صدمته دراجة نارية

البداية بإخطار تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم لدراجة نارية كان يستقلها شاب بمنطقة فيصل.

 وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مع سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من خلال الفحص أن الشاب الذي تعرض للاصطدام  يدعى "ستيفين.و. م" في العقد الثاني من عمره، وقد تم نقله إلى المستشفى حيث توفي متأثرًا بإصابته.

وتواصل الأجهزة الأمنية في الجيزة التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث، وستتولى النيابة العامة متابعة التحقيقات.

تفاصيل مصرع شاب دهسته دراجة نارية