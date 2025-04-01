الاحتلال يعترض صاروخًا بغلاف غزة.. وانطلاق صفارات الإنذار في سديروت

الثلاثاء 01/أبريل/2025 - 08:33 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا واحدا أطلق من شمال قطاع غزة، باتجاه ساديروت وعدد من مستوطنات غلاف غزة.

وفي ذات السياق، ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، منذ قليل صباح اليوم الثلاثاء، أن صفارات الإنذار دوت في سديروت وعدد من مستوطنات غلاف غزة للتحذير من إطلاق صواريخ.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في سديروت وعدد من مستوطنات غلاف غزة، اعترض سلاح الجو إطلاقًا واحدًا عبر من شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، أنه في هذه المرحلة، لم تتلق أي بلاغات، لا بشأن السقوط ولا بشأن الإصابات، وذلك وفقا لما نشرته يديعوت أحرنوت.