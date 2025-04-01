وكيل صحة سوهاج يتفقد الخدمات الصحية بمستشفى المراغة المركزي

أجرى الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، جولة تفقدية ميدانية لمستشفى المراغة المركزي فجر اليوم الثلاثاء، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، رافقه خلالها الدكتور أيمن مكرم، وكيل المديرية والدكتور إيهاب يوسف، مدير مركز المعلومات والدعم الفني والدكتور محمود خلف، مدير إدارة الرعاية الأساسية، وذلك بحضور الدكتور أبانوب عزت، مدير مستشفى المراغة المركزي.

وتفقد دويدار ومرافقيه أقسام الطوارئ والاستقبال، القسم الداخلي، واطمأن " دويدار" على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والأمصال، لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة خلال إجازة العيد.

كما وجه "دويدار" مدير المستشفى بالاستعداد للانتقال للمكان الجديد المخصص للمستشفى بتوجيهات اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج ليقدم خدماته لمواطني المركز.

وشكر دويدار جميع طاقم النوبتجية من الساده الأطباء والتمريض فنيين الأشعة ومعاون المستشفى.

وفي سياق متصل أكد دويدار أن غرفة عمليات المديرية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة أي مستجدات، والتعامل مع أي طوارئ قد تحدث خلال أيام العيد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقديم الرعاية الصحية بجودة عالية.

وحرص وكيل الوزارة علي تهنئة المواطنين المتواجدين لتلقي الخدمة بالمستشفى اثناء تفقد سيادته بالعيد

كما حرص دويدار علي تقديم التهاني لجميع العاملين بمناسبة العيد، موجهًا الشكر والتقدير لجميع العاملين بالقطاع الصحي، مثمنًا دورهم في خدمة المرضى، خاصة خلال الأعياد والمناسبات، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة.