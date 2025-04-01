لبنان.. 3 شهداء و7 مصابين جراء غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سقوط 3 شهداء بينهم امرأة، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة جراء غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وفي مارس الماضي، نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا على أطراف بلدة قعقعية الجسر لقصف، فيما طال القصف مناطق أخرى مثل يحمر الشقيف والخيام وكفركلا والطيبة الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القوات الإسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه ساحة بلدة مركبا، مما زاد من حالة التوتر في المنطقة.

كما نفّذ الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طلعات مكثفة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولًا إلى مشارف مدينة صور، في مؤشر على استمرار الأنشطة العسكرية رغم الاتفاقات السابقة.

وقام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات تمشيط من تلة حمامص، مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف في المناطق المجاورة.