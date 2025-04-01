مستقبل وطن المنيا يكرم حفظة القرآن الكريم بمطاي "صور "

تنفيذًا لخطة أنشطة وفعاليات حزب مستقبل وطن، نظمت أمانة مركز مطاي حفل تكريم حفظة القرآن الكريم وذلك تحت إشراف وحضور النائب محمد نشأت العمدة، أمين المحافظة ووليد عبد القوي، أمين تنظيم المحافظة وطاهر فتح الباب، أمين مساعد المحافظة والعمدة يوسف، أمين مركز مطاي وعاشور جاد الحق، أمين مساعد المركز ومحمد الجيلاني، أمين تنظيم المركز، وحضور النواب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وبعض القيادات التنظيمية بأمانة المحافظة وهيئة مكتب أمانة مركز مطاي والقيادات التنفيذيين والدينية والمكرمين من حفظة القرآن الكريم بمركز مطاي وأعضاء الوحدات الحزبية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرة انشاد ديني وتكريم المحفظة من خلال تقديم شهادات تميز ومبالغ مالية قيمة لعدد ١٠٠ من الحافظين لكتاب الله المشاركين في الاحتفالية، كما تم توزيع ٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية علي الوحدات الحزبية لتسليمها للأسر الأولى بالرعاية بمركز مطاي.

جدير بالذكر أن هذه الحفلات تم تنفيذها في كافة مراكز وأقسام المحافظة، تشجيعًا على حفظ كتاب الله والعمل به، واستمرارًا للدور الخدمي والمجتمعي لحزب مستقبل وطن في كافة المجالات.

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