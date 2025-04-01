ترامب: إيلون ماسك سيعود إلى القطاع الخاص في وقت ما

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الملياردير إيلون ماسك الذي تم تعيينه لقيادة وزارة الكفاءة الحكومية سيعود إلى أعماله في وقت ما، لكن ترامب يريد بقاءه في إدارته لأطول فترة ممكنة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الاثنين: "أعتقد أنه مذهل، لكن لديه شركة كبيرة، ويجب عليه أن يديرها ولذلك فإنه في وقت ما يعتزم أن يعود (إلى أعماله)، وهو يريد ذلك".

وتابع ترامب: "سأحتفظ به قدر ما أستطيع، وهو شاب موهوب للغاية. وتعرفون أنني أحب الأشخاص الأذكياء وهو ذكي جدا ويؤدي عمله أداء جيدا جدا".

وانتقد ترامب الهجمات على سيارات "تسلا" والمراكز التجارية لهذه الشركة التي يديرها ماسك، والتي تصاعدت بعد تولي ماسك لمنصبه في إدارة ترامب.

وكان ماسك قد أعلن في وقت سابق أنه يخطط لتقليص نفقات الميزانية الأمريكية بمقدار تريليوني دولار في منصبه الجديد، الذي كان من المقرر أن يبقى فيه لمدة 130 يوما منذ بدء عمل إدارة ترامب في 20 يناير الماضي.

وأثار تعيين ماسك موجة من الاحتجاجات وسط معارضي ترامب. كما وقعت اعتداءات عديدة على مكاتب شركة "تسلا" والسيارات الكهربائية التي تصنعها.