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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: الضربات الأمريكية ضد الحوثيين ستتواصل حتى زوال التهديد الملاحي

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل ضرباتها الجوية ضد الحوثيين في اليمن، طالما استمروا في تهديد الملاحة البحرية.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته تروث سوشل: "نحن نوجه ضربات لهم كل يوم وكل ليلة بشدة متصاعدة."

وأضاف:"إمكانياتهم التي تهدد الملاحة البحرية والمنطقة يتم تدميرها بسرعة."

وشدد الرئيس الأمريكي على أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا في حال توقف الحوثيين عن تهديد حرية الملاحة الدولية.

وفي سياق متصل، نفذت القوات الجوية الأمريكية، الاثنين، سلسلة غارات جوية على قاعدة "الديلمي" الجوية شمال العاصمة صنعاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين.

ووفقًا لمصادر محلية، فقد استهدفت الغارات ثلاثة مخازن أسلحة تابعة للحوثيين داخل القاعدة، دون ورود معلومات مؤكدة عن حجم الأضرار أو الإصابات الناجمة عن الهجوم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر، حيث تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها عملياتهم العسكرية للرد على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية والعسكرية.

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