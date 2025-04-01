ترامب يتحدث عن علاقته "الرائعة" بكيم جونج أون.. واحتمال اتصال جديد بينهما

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه علاقة "رائعة" مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ولم يستبعد اتصالا بينهما في وقت ما.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الاثنين: "بيننا علاقة جيدة، والاتصالات.. نعم، مستمرة"، مضيفا: "نعم، من المحتمل أن نعمل شيئا في لحظة معينة".

وأعاد ترامب إلى الأذهان أن علاقته بكيم جونغ أون كانت "سيئة للغاية" في البداية، حيث كان ترامب يسمي الزعيم الشمالي بـ"الرجل الصاروخي الصغير".

ثم تابع ترامب قائلا إن "كل شيء كان سيئا، وفي يوم من الأيام اتصلوا بنا وقالوا إنهم يرغبون في اللقاء. والتقينا".

يذكر أن ترامب عقد 3 لقاءات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال ولايته الأولى، ابتداء من يونيو 2018، حين التقى الزعيمان لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين في سنغافورة.

وقد اتفق الجانبان آنذاك على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مقابل ضمانات أمنية لبيونج يانج.

وفي عام 2019 عقد ترامب وكيم لقاءين آخرين، واحدًا في العاصمة الفيتنامية هانوي والثاني في المنطقة العازلة بين الدولتين الكوريتين.