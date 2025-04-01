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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيران تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة تهديدات ترامب

المندوب الإيراني
المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني
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دعا المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، مجلس الأمن الدولي إلى إدانة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق عمل عسكري ضد إيران.

وقال إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، إن "الرئيس الأمريكي منذ توليه المنصب في يناير 2025 يتجاهل وينتهك القواعد والمبادئ الدولية التي تقوم عليها الأمم المتحدة".

وأضاف أن "تهديداته المتكررة باستخدام القوة ضد دول مستقلة تشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "تستخدم القوة العسكرية كأداة لتحقيق أهداف سياسية وجيوسياسية".

وأكد المندوب أن إيران "تدعو مجلس الأمن الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته في مجال الحفاظ على الأمن والسلام الدولي، ويدين بشكل واضح تهديدات الرئيس الأمريكي على اعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن يطالب الولايات المتحدة باحترام التزاماتها القانونية الدولية".

وشدد إيرواني على أن طهران "تحتفظ بحق الرد السريع والقوي على أي عدوان من جانب الولايات المتحدة أو وكيلها، النظام الصهيوني، ضد سيادتنا وسلامة الأراضي والمصالح الوطنية"، مضيفا أن الولايات المتحدة "ستتحمل كامل المسؤولية عن عواقب أعمالها العدائية".

وأشار إلى أن إيران "لا تسعى للتصعيد في المنطقة".

ويأتي ذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة إلى إيران إن لم توافق على التفاوض بشأن برنامجها النووي.

المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إيران مجلس الأمن الدولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب