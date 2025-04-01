ترامب: لم أدرس مسألة الترشح لولاية ثالثة بجدية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه مع صحفيي البيت الأبيض يوم الاثنين، أنه لم يدرس بجدية حتى الآن إمكانية ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثالثة.

وردا على سؤال حول هذا الموضوع قال: "لم أدرس هذا الأمر قط. يقولون إن هناك طريقة للقيام بذلك، لكنني لا أعرفها".

وسئل أيضا عن رأيه في احتمال مواجهة الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين باراك أوباما كمرشح عن الحزب الديمقراطي في سباق انتخابي مفترض، فأجاب: "سأرحب بذلك. سيكون أمرا جيدا. يعجبني هذا الاحتمال".

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح سابقا لقناة NBC News أنه "لا يمزح" عندما يتحدث عن إمكانية الترشح لولاية ثالثة، لكنه لاحقا أوضح للصحفيين أنه لا يرغب في مناقشة هذه الإمكانية، قائلا: "أنا فقط أشير إلى أن المزيد من الناس يقولون لي 'من فضلك، ترشح مرة أخرى'".

وينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي الذي تم اعتماده عام 1951 على أنه لا يمكن انتخاب الشخص نفسه رئيسا لأكثر من فترتين.

وأشارت NBC News إلى وجود طريقتين لتعديل الدستور الأمريكي لتمكين ترامب من الترشح لولاية ثالثة: تتطلب الأولى موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس، بينما يمكن لثلثي الولايات (34 من أصل 50) عقد مؤتمر دستوري لاقتراح التعديلات. وفي كلتا الحالتين، يجب التصديق على التعديلات من قبل 38 ولاية من أصل 50.

ولاحظت القناة أنه نظرا لأن الجمهوريين لا يتمتعون بأغلبية مريحة في مجلسي الشيوخ والنواب، فإن خيار المؤتمر الدستوري يبدو أكثر واقعية بالنسبة لهم.