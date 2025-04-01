مصرع فتاة في حادث تصادم قبل ليلة حنتها بقليوب

لقيت فتاة بقرية ميت حلفا في قليوب مصرعها إثر حادث تصادم بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، بجوار مزلقان ميت حلفا، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بجانب مزلقان ميت حلفا بدائرة مركز شرطة قليوب.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع كل من تقى فتحي 24 عاما، ومعاذ أحمد 18 عامًا، وإصابة كل من: أحمد إبراهيم 18 عامًا، وريان إسلام عامان، وياسمين ياسر 23 عامًا، وميرفت السيد 28 عامًا.

جرى نقل الجثمانين والمصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكشف أهالي قرية ميت حلفا، أن المتوفاه "تقى فتحي"، كانت تستعد لإقامة حفل حنتها غدًا، حيث كان مقرر حفل زفافها يوم الرابع من الشهر الجاري، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة.