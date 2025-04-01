غارات أمريكية عنيفة تهز صنعاء وصعدة وسط تصعيد عسكري متزايد

شنت المقاتلات الأمريكية، فجر الثلاثاء، سلسلة غارات عنيفة على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعدة، ما أدى إلى انفجارات غير مسبوقة سُمعت في مختلف أنحاء صعدة، وفقًا لمصادر محلية.

وذكر سكان محليون في صنعاء، أن الغارات استهدفت مناطق في الجهة الجنوبية الشرقية من العاصمة، مشيرين إلى أن هذه الهجمات تميّزت بشدّة الانفجارات التي تردّد صداها في مختلف أرجاء المدينة، متسببةً في اهتزاز المباني وإثارة الذعر بين السكان.

وأفادت المصادر بأن الضربات استهدفت معسكر جربان ومواقع قريبة منه في مديرية سنحان وبني بهلول، جنوبي شرق صنعاء.

في المقابل، رجح ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون أصوات الانفجارات الشديدة ناتجة عن استخدام القوات الأمريكية لذخائر جديدة، يُعتقد أنها استهدفت مخازن تحت أرضية تابعة للحوثيين تحتوي على أسلحة استراتيجية.

وأوضح الناشط علي النسي أن الطائرات الأمريكية نفذت 10 غارات على شرق مدينة صعدة، بالإضافة إلى غارات أخرى على مناطق سنحان وجربان بمحافظة صنعاء، باستخدام قنابل ارتجاجية.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن "العدوان الأمريكي" استهدف مواقع متفرقة في مديريتي سحار ومنطقة طخية بمديرية مجزر، وسط وغرب محافظة صعدة.

أما منصة ديفانس لاين، المتخصصة في الشؤون العسكرية والأمنية اليمنية، فقد أوضحت أن الغارات الأمريكية ركزت على استهداف ثكنات ومخابئ الحوثيين في المحافظة الجبلية.

يأتي هذا التصعيد في وقت وجّه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا شديد اللهجة لجماعة الحوثي وحلفائها في إيران، قائلًا عبر منصته تروث سوشل: "أوقفوا إطلاق النار على السفن الأمريكية، وسنتوقف عن إطلاق النار عليكم. بخلاف ذلك، فإننا لا نزال في البداية فقط، والآتي أعظم بالنسبة إلى الحوثيين ورُعاتهم في إيران."

ويشير هذا التحذير إلى احتمال استمرار العمليات العسكرية ضد الحوثيين، في ظل استمرار الهجمات على الملاحة البحرية في البحر الأحمر.