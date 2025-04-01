وزير الخارجية الأمريكي يعلن ترحيل المزيد من أفراد العصابات الأجانب إلى السلفادور

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ترحيل المزيد من أفراد العصابات الأجانب من الولايات المتحدة إلى السلفادور.

وفي بيان نشرته الخارجية الأمريكية، الاثنين، قال روبيو "في عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع حلفائنا في السلفادور، نقل الجيش الأمريكي الليلة الماضية مجموعة من 17 مجرما عنيفا من منظمتي "ترين دي أراجوا" و"إم إس-13"، من بينهم قتلة ومغتصبون".

وأشار إلى أنه "حرصا على سلامة الشعب الأمريكي، صنف الرئيس ترامب منظمتي "ترين دي أراجوا" و"إم إس-13" كمنظمات إرهابية أجنبية. لن يُرهب هؤلاء المجرمون مجتمعاتنا ومواطنينا بعد الآن".

وأعرب روبيو مجددا عن امتنان الإدارة الأمريكية لرئيس السلفادور نجيب أبو كيلة وحكومة السلفادور "لشراكتهما الفريدة في جعل بلداننا آمنة من الجريمة العابرة للحدود والإرهاب".