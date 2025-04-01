دبلوماسي روسي: أمريكا لن تنسحب من «الناتو».. ولهجتها تهدف لـ«تحفيز» شركائها

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن الولايات المتحدة "لا تنوي الانسحاب من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأن خطاب واشنطن المتشدد في هذا الشأن يُستخدم لـتحفيز شركائها".

وأضاف ريابكوف: "لا أعتقد أن هذا سيحدث.. هناك قدر من الاستفزاز في خطاب الإدارة الحالية ومفرداته.. واعتقد أن هذا مجرد سوط لفظي مجازي يُستخدم لتحفيز الناتو"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن النخب الأوروبية والأمريكية "دأبت على بناء علاقاتها على مدى عقود من خلال تفاعل وثيق للغاية في مجالات الأمن والاقتصاد والثقافة".

وتابع "أن نقطع هذا الحبل السري هكذا، ونقول (انتهى الأمر هنا؟) فاعتقد أن هذا أمر مستحيل".