ads
الثلاثاء 01 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دبلوماسي روسي: أمريكا لن تنسحب من «الناتو».. ولهجتها تهدف لـ«تحفيز» شركائها

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن الولايات المتحدة "لا تنوي الانسحاب من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأن خطاب واشنطن المتشدد في هذا الشأن يُستخدم لـتحفيز شركائها".

وأضاف ريابكوف: "لا أعتقد أن هذا سيحدث.. هناك قدر من الاستفزاز في خطاب الإدارة الحالية ومفرداته.. واعتقد أن هذا مجرد سوط لفظي مجازي يُستخدم لتحفيز الناتو"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية. 

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن النخب الأوروبية والأمريكية "دأبت على بناء علاقاتها على مدى عقود من خلال تفاعل وثيق للغاية في مجالات الأمن والاقتصاد والثقافة". 

وتابع "أن نقطع هذا الحبل السري هكذا، ونقول (انتهى الأمر هنا؟) فاعتقد أن هذا أمر مستحيل".

دبلوماسي روسي أمريكا الناتو نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف