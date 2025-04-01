الفيوم.. ضبط 9 متهمين لمعاكستهم الفتيات.. وحملات أمنية بأماكن التجمعات

ألقت أجهزة الأمن بالفيوم القبض على 9 شباب لقيامهم بمعاكسة الفتيات بطريق منشية عبدالله، والممشى السياحي خلف فيلا المحافظ وفي الشوارع بدائرة قسم أول الفيوم.

كانت تعليمات اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، لمأموري المراكز والأقسام بشن حملات انضباطية بالشوارع الرئيسية بالمدن وأماكن التجمعات والمنتزهات خلال عيد الفطر المبارك لمواجهة ظاهرة التحرش والمعاكسات التي تتعرض لها الفتيات في الشوارع.

وقامت حمله أمنية مكبره بقسم أول الفيوم بإشراف اللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم، قادها العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم أول الفيوم، وبالتنسيق مع مباحث الآداب وقسم الاشتباه برئاسة العقيد كريم محرم رئيس مباحث الاشتباه بالمديرية الأمن، والتي أسفرت عن ضبط 9 شباب تواجدوا في طريق منشية عبدالله والممشى السياحي خلف فيلا المحافظ بدائرة القسم لقيامهم بمعاكسه الفتيات ومضايقتهن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، ويتراوح أعمارهم ما بين من 17 حتي 24 سنه

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بإخلاء سبيلهم واخذ تعهدات على أولياء أمور بحسن رعايتهم ومتابعتهم لعدم تكرار الواقعة.

كما تمكنت الحملة خلال كول أمني بقيادة الرائد هاني السيد بالممشى السياحي وطريق منشية عبدالله من ضبط 6 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، وتم التحفظ عليهم بمعرفة إدارة المرور.

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، وجه بتنظيم حملات أمنية لضبط أي حالات معاكسات أو مضايقات للفتيات في إطار جهود أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم لتأمين شوارع القليوبية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، باستنفار جميع الجهود لتحقيق أقصى درجات التأمين ونشر الخدمات الأمنية والأقوال المسلحة وسيارات الانتشار السريع في مناطق التجمعات والشوارع الرئيسية التي يتردد عليها الفتيات والشباب لضبط المتحرشين الذين يقومون بمعاكسة الفتيات ومضايقتهن.