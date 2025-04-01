اليمن.. سلسلة غارات أمريكية ضد البنى التحتية للحوثيين بمحيط صعدة

أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية شنت سلسلة غارات ضد البنى التحتية للحوثيين بمحيط صعدة.

ومنذ قليل، أعلن الحوثيون إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز إم كيو - 9 في أجواء مأرب. وتجددت الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقال إعلام تابع لجماعة الحوثي، أن هناك غارات جوية أمريكية استهدفت مناطق في محيط محافظة صعدة شمالي اليمن، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية.

وأمس الإثنين، أعلنت جماعة الحوثي مقتل شخصين وإصابة آخر جراء قصف أمريكي استهدف سيارة في مديرية بني قيس بمحافظة حجة شمالي اليمن.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن الغارة استهدفت مركبة مدنية، ما يسلط الضوء على تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

صعّدت الولايات المتحدة ضرباتها الجوية على مواقع تابعة للجماعة في شمال وغرب اليمن، ضمن حملة عسكرية تهدف إلى الحد من نفوذ الحوثيين ومنع تهديدهم لخطوط الملاحة الدولية.