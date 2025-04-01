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الثلاثاء 01 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر للناشئين يخسر أمام جنوب إفريقيا برباعية في كأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر
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تلقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس المدير الفني هزيمة مفاجئة من نظيره جنوب أفريقيا بنتيجة (4/3) في افتتاح مشوار الفراعنة، بكأس الأمم الأفريقية والمقامة فعالياتها حاليًا في المغرب.
سجل ثلاثية منتخب الناشئين كل من: أنس رشدي هدفين في الدقيقتين 4، 13، حمزة عبدالكريم في الدقيقة 18، في حين احرز اهداف جنوب أفريقيا كل من: سيمفوي ملوندو في الدقيقة الأولى من اللقاء، نيو دانيال في الدقيقتين 27، 41 من ركلتي جزاء. واحرز منتخب الأولاد الهدف الرابع في الشوط الثاني.

وفي نهاية اللقاء قام الحكم الموريتاني بطرد عمر عبد العزيز حارس منتخب مصر بعد استدعاء الفار 

ويقع منتخب مصر للناشئين في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة المقامة في المغرب، وذلك برفقة منتخب بوركينا فاسو والكاميرون وجنوب أفريقيا.

وجاءت شكيلة منتخب مصر للناشئين أمام جنوب أفريقيا على النحو التالي:

عمر عبدالعزيز، محمد البنداري، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، عمر كمال، عمر العدوي، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، حمزة عبدالكريم.
ويلتقي منتخب الناشئين بنظيره بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل المقبل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته. 

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