التحفظ على 12 سيارة ودراجة بخارية وقائديها أثناء سباق بالفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الفيوم، في إلقاء القبض على 6 سائقين، لأداء حركات إستعراضية خلال سباق بناحية منطقة دله حتى ميدان عبد المنعم رياض وكذالك 6 دراجات بخارية بطريق القاهرة الفيوم، والتحفظ على قائديها، وتم عمل المحضر اللازم بالواقعة.

شنت الأجهزة الأمنية بالفيوم بتكليفات من اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، حملاتها المكثفة بهدف رصد جميع مخالفات المرور بأنواعها المختلف والخارجين عن القانون، وعدم التهاون مع القائمين على ذلك لقواعد، والحرص على ضبط جميع السيارات أو المركبات التي تقوم بأستعراضات من أجل السباق بميدان عبد المنعم رياض ومنطقة دله وبالشوارع والميادين التي تسبب زحام حركة مرور الطريق، بالمخالفة للقانون. وتعريض حياتهم والمواطنين للخطر.

ومن جانبها انتشرت الحملات لقسم أول الفيوم بأشراف اللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم وبرئاسة العميد حسن أبو عقرب مأمور القسم بالتنسيق مع قسم الأشتباه بالمديرية بقيادة العقيد كريم محرم رئيس مباحث القسم وخلال أول أيام عيد الفطر المبارك أسفرت الحملة عن ضبط 6 سيارات وقائديها و6 دراجات بخارية وقائديها أثناء قيامهم بسباق واستعراض بميدان عبد المنعم رياض ومنطقة دله شملت عدم الالتزام بالسرعة المحددة، والسير بدون ترخيص، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارات وقائديها 6 أشخاص، وكذالك 6 درادات بخارية مقيمون بدائرة القسم وضواحي مدينة الفيوم، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها، والتحفظ ع الدراجات وقائديها، وتحرير المحضر اللازم لهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التجقيقات.

وتواصل مديرية أمن الفيوم حملاتها الشرطية لضبط مخالفات المرور والخارجين عن القانون وإلزام المواطنين على اتباع قواعد وآداب المرور، للحد من وقوع الحوادث الناتجة عن السير المعاكس للاتجاه، والسباق والاستعراضات والانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

ودفعت مديرية أمن الفيوم بمجموعة من التمركزات الأمنية والكول الأمني خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك والأكمنة الثابتة والمتحركة وكذالك سيارات طبية لإجراء تحاليل لسائقين لرصد جميع مخالفات القيادة تحت تأثير المخدرات للحد من وقوع الحوادث الناتجة عن ذلك.

