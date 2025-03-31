«الجزار» يتابع فعاليات التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر داخل محطة سكك حديد مصر|صور

تابع الدكتور حموده الجزار ؛ رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة؛ تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك داخل محطة سكك حديد مصر ؛ حيث انتشرت فرق التثقيف الصحي والمبادرات الرئاسية المجانية في جميع أنحاء المحطة ؛ وذلك لرفع الوعي المجتمعي للمواطنين للحد من إنتشار العدوى ؛ بالإضافة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية المجانية والكشف المبكر عن الأمراض.

يأتى هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة .

اوضح الجزار ، أنه خلال خطة التأمين الطبي لإحتفالات عيد الفطر المبارك ؛ تم إستدعاء كافة فرق الأطقم الطبية وفرق الإنتشار السريع وتدريبهم على كيفية التعامل مع أى أحداث مفاجئة إذا لزم الأمر ؛ كما أن خطة التأمين الطبي تمتد لتشمل جميع أيام عيد الفطر المبارك

وأوضح حمودة الجزار ، ان الإحصائيات الواردة في نهاية اليوم ؛ أشارت الى تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لعدد ٤٣٩ مواطن - كما أنه تم إلقاء محاضرات توعوية مدة المحاضرة خمس دقائق عن كيفية تفادي إنتقال العدوى والحد من إنتشارها وكيفية تجنب النزلات المعوية بأيام عيد الفطر المبارك.

من جانبه ، توجه الدكتور ياسر عبدالله، رئيس محطة سكك حديد مصر، بالشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية المنتشرة بالمحطة والتي أدت مهامها على أكمل وجه ؛ كما أنه أعرب عن سعادته عن تواجد مثل هذه الصور المشرفة في العمل والتفاني لتقديم الخدمات الطبية بصورة متميزة .

كما توجه الجزار، بالشكر لكافة الأطقم الطبية والإشرافية ؛ ولكافة الجهات المعنية لتقديم كافة الخدمات الطبية بصفة آمنة لكافة المواطنين

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