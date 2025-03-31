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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الجزار» يتابع فعاليات التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر داخل محطة سكك حديد مصر|صور

إنتشار فرق التثقيف الصحي والمبادرات الرئاسية لتقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض

جانب من الفرق الطبية
جانب من الفرق الطبية فى محطة مصر
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تابع الدكتور حموده الجزار ؛ رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة؛ تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك داخل محطة سكك حديد مصر ؛ حيث انتشرت فرق التثقيف الصحي والمبادرات الرئاسية المجانية في جميع أنحاء المحطة ؛ وذلك لرفع الوعي المجتمعي للمواطنين للحد من إنتشار العدوى ؛ بالإضافة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية المجانية والكشف المبكر عن الأمراض.

يأتى هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة .

اوضح الجزار ، أنه خلال خطة التأمين الطبي لإحتفالات عيد الفطر المبارك ؛ تم إستدعاء كافة فرق الأطقم الطبية وفرق الإنتشار السريع وتدريبهم على كيفية التعامل مع أى أحداث مفاجئة إذا لزم الأمر ؛ كما أن خطة التأمين الطبي تمتد لتشمل جميع أيام عيد الفطر المبارك

وأوضح حمودة الجزار ، ان الإحصائيات الواردة في نهاية اليوم ؛ أشارت الى تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لعدد ٤٣٩ مواطن - كما أنه تم إلقاء محاضرات توعوية مدة المحاضرة خمس دقائق عن كيفية تفادي إنتقال العدوى والحد من إنتشارها وكيفية تجنب النزلات المعوية بأيام عيد الفطر المبارك.

من جانبه ، توجه الدكتور ياسر عبدالله، رئيس محطة سكك حديد مصر، بالشكر والتقدير لكافة الأطقم الطبية المنتشرة بالمحطة والتي أدت مهامها على أكمل وجه ؛ كما أنه أعرب عن سعادته عن تواجد مثل هذه الصور المشرفة في العمل والتفاني لتقديم الخدمات الطبية بصورة متميزة .

كما توجه الجزار،  بالشكر لكافة الأطقم الطبية والإشرافية ؛ ولكافة الجهات المعنية لتقديم كافة الخدمات الطبية بصفة آمنة لكافة المواطنين

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة ار نائب رئيس مجلس الوزراء الخدمات الطبية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الفطر المبارك الوعى المجتمعى للمواطنين خطة التأمين الطبي عيد الفطر المبارك محطة سكك حديد مصر ووزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان