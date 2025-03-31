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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مجلس الكنائس العالمي يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأمين العام لمجلس
الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي
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هنأ الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي  الدكتور القس جيري بيلاي جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الفطر السعيد.

قال بيلاي: "إن هذا الاحتفال المبارك، الذي يُصادف ختام شهر رمضان، هو فرصة للتأمل والشكر لله والوحدة، مُذكّرًا بقيم الرحمة والكرم والسلام المشتركة التي تربط البشرية جمعاء".

 وأضاف" بيلاي " نرجو أن تُعيد هذه المناسبة المباركة القوة والازدهار والوئام إلى مجتمعاتكم، وأن تُلهم المزيد من التعاون والتفاهم والصداقة بين جميع الشعوب".

واختتم بيلاي: "بينما تحتفلون بأيام عيد الفطر، دعونا نواصل العمل معًا لتعزيز السلام والتقدم لمستقبلنا المشترك".

الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي الدكتور القس جيري بيلاي المسلمين عيد الفطر شهر رمضان السلام