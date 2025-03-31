مجلس الكنائس العالمي يهنئ المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك

هنأ الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي الدكتور القس جيري بيلاي جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الفطر السعيد.

قال بيلاي: "إن هذا الاحتفال المبارك، الذي يُصادف ختام شهر رمضان، هو فرصة للتأمل والشكر لله والوحدة، مُذكّرًا بقيم الرحمة والكرم والسلام المشتركة التي تربط البشرية جمعاء".

وأضاف" بيلاي " نرجو أن تُعيد هذه المناسبة المباركة القوة والازدهار والوئام إلى مجتمعاتكم، وأن تُلهم المزيد من التعاون والتفاهم والصداقة بين جميع الشعوب".

واختتم بيلاي: "بينما تحتفلون بأيام عيد الفطر، دعونا نواصل العمل معًا لتعزيز السلام والتقدم لمستقبلنا المشترك".