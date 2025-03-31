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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: الهجمات على الحوثيين ستستمر حتى يزول خطرهم على حرية الملاحة

ترامب
ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الهجمات على الحوثيين ستستمر حتى يزول خطرهم على حرية الملاحة.

وأضاف الرئيس الأمريكي في منشور على موقع (تروث سوشيال) حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية "الخيار أمام الحوثيين واضح: توقفوا عن إطلاق النار على السفن الأمريكية، وسنتوقف عن إطلاق النار عليكم. وإلا، فإننا في البداية فقط، والألم الحقيقي لم يأت بعد.. سواء للحوثيين أو رعاتهم في إيران".

يأتي هذا بينما نفذ سلاح الجو الأمريكي سلسلة من الغارات على قاعدة "الديلمي" الجوية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ونفذت الولايات المتحدة ثلاث غارات جوية على مخازن أسلحة للحوثيين في قاعدة "الديلمي" الجوية. ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الغارة الجوية.

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