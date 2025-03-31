السيطرة على حريق التهم محل "منجد" في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظه الفيوم من السيطرة علي حريق اندلع، بمحل "منجد" بقريه طبهار بدائرة مركز شرطة ابشواي، بسبب حدوث ماس كهربائي، وذلك دون حدوث إصابات، وتم تحرر محضر بالواقعة .



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة ابشواي، يفيد بورود بلاغًا من غرفه عمليات شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمحل منجد بقريه طبهار بدائرة المركز .



وعلي الفور انتقلت قوات الأمن رفقة قوات الحماية المدنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل "منجد أفرنجي" .

أسفر الحريق عن التهام النيران لمحتويات المحل بالكامل، دون حدوث أي إصابات، فيما يرجح نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي وجرى السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي المحال المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.