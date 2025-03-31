غدا.. "سجن النسا" جديد على مسرح السلام

يفتتح البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة العرض المسرحي "سجن النسا" من إنتاج فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور، وذلك غد الثلاثاء في الثامنة والنصف مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

يأتي ذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة في عيد الفطر المبارك لعام 2025، وخطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

"سجن النسا" رائعة الكاتبة فتحية العسال، من بطولة هايدي عبدالخالق، هنادي عبدالخالق، شريهان الشاذلي، نشوى حسن، آية أبو زيد، راندا جمال، صافي فهمي، ليلة مجدي، دعاء الزيدي، ليلى مراد، جنى عطوة، ايرينى مجدي، ولاء الجندي، تمثيل وغناء هبة سليمان، أشعار أحمد الشريف، ألحان محمد عزت، أزياء سارة شكري، ديكور محمود صلاح، إضاءة محمود الحسيني، استعراضات محمد بيلا، وإخراج يوسف مراد منير.

