وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يقدم استقالته

أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم الإثنين، عن استقالته المفاجئة من منصبه وزير المالية والوزير الثاني في وزارة الدفاع، معلنًا عودته إلى مقعده في الكنيست.

وقد أفادت تقارير إعلامية هذه الخطوة الاحتجاجية إلى خلافات مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، حيث اتهمه سموتريتش بانتهاك اتفاقيات سابقة بينهما.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" أن هذه الاستقالة قد تكون خطوة تكتيكية مؤقتة لمدة يومين، بهدف الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتدخل وحل الخلافات القائمة.

استقال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش من منصبه احتجاجًا على خلافات مع وزير الأمن القومي، في خطوة قد تكون مؤقتة للضغط على رئيس الوزراء للتدخل.