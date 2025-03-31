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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلى يطلب الاستمرار فى إجراءات استقدام حكام أجانب لمباراته مع بيراميدز

الجبلاية
الجبلاية
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طالب النادي الأهلى بالاستمرار فى إجراءات استقدام حكام أجانب لمباراته مع بيراميدز في الدوري الممتاز.

وصرح الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أنه عقب الاعلان عن إلغاء نادى بيراميدز طلبه باستقدام حكام أجانب لإدارة مباراته أمام الأهلي المحدد لها يوم ١٢ إبريل الجاري ضمن مسابقة دوري القسم الأول، فقد ورد عبر البريد الإلكترونى للاتحاد طلب النادى الأهلى بالاستمرار فى اجراءات استقدام الحكام مع تحمله لتكاليف استقدامهم.

أضاف المدير التنفيذي للاتحاد أنه بالعرض على المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد وافق على طلب النادى الأهلى على اعتبار أن اجراءات استقدام الحكام  قد بدأت بالفعل في إطار المدة الزمنية المحددة باللائحة بطلب من أحد الناديين المتباريين ، لا سيما مع تقديم تعهد من النادى الأهلى بتحمل التكاليف.

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