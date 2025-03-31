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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الأمن يحل لغز العثور على جثة عامل داخل مقبرة إسمنتية بالهرم

ارشيفيه
ارشيفيه
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة عامل داخل مقبرة اسمنتية بمنزله بمنطقة الهرم، حيث تبين أن المتوفي كان ينقب عن الآثار رفقة صديقيه وانهارت عليه الحفرة فقام صديقيه بدفنه داخل الحفرة ووضع سيراميك علي مكان الحفر.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بتغيب عامل في ظروف غامضة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وتتبع خط سيره من الكاميرات تبين أن آخر مكان تواجد به المتوفي هو منزله وبتفتيشه عثر علي مكان حديث وضع السيراميك وتبين أن المتوفي مدفون أسفله، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي كان ينقب عن الآثار رفقة صديقيه وانهارت عليه الحفرة فقام صديقيه بدفنه داخل الحفرة ووضع سيراميك علي مكان الحفر.

جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم ضبط صديقي المتوفي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أسمنت أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الأجهزة الأمنية العثور على جثة عامل العثور على جثة امن الجيزة بمنطقة الهرم بمديرية أمن الجيزة جثة عامل قسم شرطة الأهرام مديرية امن الجيزة