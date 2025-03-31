الأمن يحل لغز العثور على جثة عامل داخل مقبرة إسمنتية بالهرم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة عامل داخل مقبرة اسمنتية بمنزله بمنطقة الهرم، حيث تبين أن المتوفي كان ينقب عن الآثار رفقة صديقيه وانهارت عليه الحفرة فقام صديقيه بدفنه داخل الحفرة ووضع سيراميك علي مكان الحفر.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بتغيب عامل في ظروف غامضة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وتتبع خط سيره من الكاميرات تبين أن آخر مكان تواجد به المتوفي هو منزله وبتفتيشه عثر علي مكان حديث وضع السيراميك وتبين أن المتوفي مدفون أسفله، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي كان ينقب عن الآثار رفقة صديقيه وانهارت عليه الحفرة فقام صديقيه بدفنه داخل الحفرة ووضع سيراميك علي مكان الحفر.

جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم ضبط صديقي المتوفي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.