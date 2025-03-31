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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بطريرك الروم الأرثوذكس ومجمعها المقدس ينعى المطران الأنبا باخوميوس

ارشيف
ارشيف
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ارسل بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا  ثيودروس الثاني للروم الأرثوذكس ومجمعها المقدس التعازي في المطران الأنبا باخوميوس.

قائلا، بمشاعر الحزن والأسى نتقدم بتعازينا القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس في وفاه  شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  المطران الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والمدن الخمس الغربية الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية على رجاء القيامة.

داعين الرب أن يُسكن خادمه الأمين ملكوت السماوات مع الأبرار والصِديقين.

أقباط أقباط الإرثوذكس