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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"أورايا" سفيرة مبادرة "الحزام والطريق" في فيلم جديد

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 أعلنت الفنانة الصينية أورايا  إرلينجينا، سفيرة مبادرة "الحزام والطريق" الثقافية، عن بدء تصوير عمل فني جديد يحمل اسم "أم العميل"، ويعد من ثاني أعمالها الفنية  بعد عملها "هتاف للحفل".

وأكدت اورايا، بدء تصوير فيلمها الجديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

وتعد أورايا الحائزة على جائزة أفضل فنان  في مهرجان الربيع هذا العام من  قناة هاينان التلفزيونية، واحدة من نجوم البوب الصيني، التى  جمعت بين الفن والعمل الدبلوماسي الثقافي حيث تشغل منصب مديرة قسم الأدب والفنون في جمعية الصين الدولية للترويج للثقافة ولقب سفيرة الثقافة العالمية وسفيرة  لدى المجلس الثقافي لمجموعة البريكس التابع للأمم المتحدة.

أم العميل أورايا إرلينجينا الفنانة الصينية