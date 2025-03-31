تسمم 3 أسر بينهم 6 أطفال لتناولهم وجبة كشري فاسدة بمدينة الفيوم

مع أول أيام عيد الفطر المبارك، أصيبت 3 أسر بتسمم غذائي بواقع 8 أشخاص بينهم 6 أطفال عقب تناولهم وجبة كشري مجهزة فاسدة من أحد المطاعم الشهيرة بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم بتلقيهم إستغاثة لنقل 3 أسرة مصابة بحالة تسمم غذائى إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور من قسم أول الفيوم بمعرفة العميد حسن أبو عقرب مأمور القسم، وتبينّ إصابة 3 أسر من بينهم 6 أطفال، وبسؤالهم تبين محل إقامتهم أسرة من الحواتم وأسرة من الشط القبلي وأسرة من شارع الوابورات وجميعهم تابعين لدائرة قسم أول الفيوم، مصابين بتسمم حاد، جراء تناولهم وجبة كشرى فاسدة من أحد المطاعم الشهيرة بمدينة الفيوم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة 6 أطفال واعمارهم تتراوح ما بين ( ٩ سنوات - ١١ سنه - ٦ سنوات - ٧ سنوات - ١٠ سنوات- ٥ سنوات) ، والبالغين ( والد ووالدة ثلاثه اطفال من السته)، وبسؤال أهليه الأطفال وسؤال الاب والأم أدعى تناولهم وجبة معكرونه مجهزة "كشري" من أحد المحلات تحت مسمى"كشري سعيد" ناحية السواقي، وضبط ( صاحب المحل) وعرضه على النيابه العامه.

وجرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام، وتم عمل الاسعافات اللازمة للمصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.