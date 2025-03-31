حبس أب قتل ابنه بسبب سوء سلوكه وإدمانه المخدرات فى الفيوم

أمرت نيابة ابشواي الجزئيه، بمحافظة الفيوم، بحبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل ابنه بعد خنقه بسبب تعاطيه المواد المخدرة، بقريه طحاوي بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه.

البدايه عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز ابشواي، يفيد بأن أحد المزارعين تقدم الي وحدة البحث الجنائي بالمركز، مدعيا أنه تخلص من نجله ودفنه داخل المنزل، وأدلي بتفاصيل مكان دفن الجثة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، توجهت قوة الي منزل المتهم وتم الحفر في الموقع الذي أدلي بأوصافه، وتم استخراج الجثة بإشراف من النيابة العامة، وتم نقل الجثة الي مشرحة. مستشفي ابشواي المركزي.

تبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم يدعي " رجب .ع . م .ع " 45 سنه مزاع والد المجنى عليه " محمد رجب "18 سنه مقيمين بقريه طحاوي بدائرة المركز، نشبت بينهما مشادة بسبب إعتياده إدمان وتعاطى المخدرات وتهجمه على شقيقته، خنق على إثرها المتهم ابنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.