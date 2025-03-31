بيسيرو يعلن موعد المؤتمر الصحفى للحديث عن مباراة الزمالك وستيلينبوش

يعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً في الحادية عشرة صباح غداً الثلاثاء، للحديث عن مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحضر عمر جابر لاعب الفريق المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني للحديث عن المباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

وفي سياق متصل يُعقد الاجتماع الفني للمباراة في الثانية عشرة ظهر الغد، للاتفاق على زي الفريقين، وموعد الوصول إلى ملعب المباراة، بجانب بعض الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.