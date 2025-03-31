الزمالك يخوض مران اليوم على ملعب فاسكو دي جاما استعداداً لمباراة ستيلينبوش بالكونفدرالية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الاثنين، على ملعب فاسكو دي جاما بمدينة كيب تاون، استعداداً لخوض مباراة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأبيض جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم بضرورة التركيز والعمل على تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المقبل، وشرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم.

وخاض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف الجهاز الفني لتجهيزهم بدنياً للمباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

وبعد ذلك خصص الجهاز الفني فقرة خططية للاعبين للتدريب على بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مباراة ستيلينبوش المقبلة، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة مصغرة في نهاية المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.