لتهجمه على شقيقته.. مزارع يتخلص من نجله خنقا ودفنه بمنزله في الفيوم

أقدم شخص على قتل نجله خنقاً ودفنه في منزله، وذلك خلال مشاجرة دارت بينهما بسبب تعاطي الأخير للمخدرات، ومحاولاته التهجم علي شقيقته، بمركز ابشواي، بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .

كان اللواء احمد عزت مدير امن الفيوم، قد تلقي إخطارا من العقيد محمد علاء توفيق مأمور مركز ابشواي، يفيد بأن أحد المزارعين تقدم الي وحدة البحث الجنائي بالمركز، مدعيا أنه تخلص من نجله ودفنه داخل المنزل، وأدلي بتفاصيل مكان دفن الجثة، وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة.

وتوجهت قوة الي منزل المتهم وتم الحفر في الموقع الذي أدلي بأوصافه، وتم إستخراج الجثة بإشراف من النيابة العامة، وتم نقل الجثة الي مشرحة. مستشفي ابشواي المركزي، تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة ابشواي، وتم إحالته الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير بالصفحة التشريحية يشمل سبب وساعة وتاريخ الوفاة، وتولي التحقيق.